468 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

عواصم-سانا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم تسجيل 468 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا لترتفع حصيلة الضحايا إلى 34466 حالة وفاة في ارتفاع ملموس مقارنة مع إحصاءات أمس.

وسجلت وزارة الصحة البريطانية خلال آخر 24 ساعة 3451 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد 19 ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 240161 إصابة.

وفي إيطاليا سجلت السلطات الصحية أدنى معدل للوفيات الناجمة عن الفيروس على أساس يومي حيث تم رصد 153 حالة جديدة فقط ليبلغ إجمالي الوفيات 31763 بينما بلغ مجموع الإصابات 224760 بزيادة 875 حالة.

وفي هولندا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 198 إصابة جديدة ليبلغ مجموع الاصابات 43870 حالة بينما بلغ إجمالي الوفيات 5670 وفاة بزيادة 27 حالة عن الأمس.

من جهتها أفادت وكالة الصحة العامة الكندية بأن حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 5595 حالة بزيادة 96 حالة عن الأمس مشيرة إلى أن العدد العام للإصابات ارتفع بواقع 1175 إصابة ليصل إلى 74993 حالة.

عربياً تخطى مجموع الاصابات بالفيروس في السعودية عتبة الـ 50 ألفا بقفزة قياسية حادة حيث تم تسجيل 2840 إصابة جديدة بالفيروس التاجي مقابل 2307 إصابات أمس ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تم رصدها 52016 إصابة فيما توفى 10 أشخاص جدد لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء إلى 302 وفاة.

وفي الكويت بلغ إجمالي الوفيات 107 بزيادة 11 وفاة عن الأمس وإجمالي الإصابات 13802 حالة بزيادة 942 إصابة بينما سجل العراق 4 وفيات جديدة ليبلغ الإجمالي 121 وفاة كما سجل 67 إصابة جديدة ليصل المجموع إلى 3260 حالة.

بدورها أعلنت السلطات الصحية الجزائرية تسجيل 192 إصابة جديدة و6 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بينما سجلت ليبيا إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 65 إصابة بينما بقي عدد الوفيات عند 3 حالات.