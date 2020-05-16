آلاف الألمان يشاركون في احتجاجات ضد قيود فيروس كورونا

برلين-سانا

شارك آلاف الألمان في مظاهرات بأنحاء البلاد اليوم للاحتجاج على القيود التي تفرضها الحكومة لاحتواء وباء فيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن المحتجين نزلوا إلى الشوارع في عدة مواقع في العاصمة برلين وولاية براندنبرغ المحيطة بها في حين توقعت الشرطة تظاهر نحو خمسة آلاف في مدينة شتوتغارت كما طلب منظمون من سلطات مدينة ميونيخ الإذن لتنظيم احتجاج يشارك فيه أكثر من عشرة آلاف شخص.

وسجلت ألمانيا عدد وفيات أقل مقارنة بمعظم جيرانها وخففت الحكومة بالفعل بعض القيود.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد 620 حالة إلى 173772 كما زاد عدد الوفيات 57 حالة إلى 7881.