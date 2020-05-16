السوق الشعبي في درعا.. توافر ملحوظ في المواد والسلع وانخفاض في الأسعار

درعا-سانا

يستمر السوق الشعبي في درعا بالمنافسة مع الأسواق والمحال التجارية الأخرى بما يوفره من مواد وسلع مختلفة ولا سيما الزراعية منها بأسعار جيدة ومخفضة عن مثيلاتها المباعة خارج السوق وذلك بسبب تأمين هذه المواد من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون أي حلقة وساطة.

كاميرا سانا رصدت واقع أسعار بعض المواد في السوق اليوم حيث تراوح سعر الكيلو الواحد من البندورة بين 300 و350 ليرة سورة والخيار البلدي 275 ليرة والعجور 300 ليرة والثوم 900 ليرة والجارنك 450 ليرة فيما كانت البطاطا تباع كل ثلاثة كيلو بألف ليرة سورية أي نحو 335 ليرة للكيلو الواحد مع ملاحظة توافر الكثير من المواد والسلع الغذائية.

كما رصدت كاميرا سانا أسعار عدد من الخضار والفواكه في محال سوق حديقة المطار بدرعا حيث بلغ سعر كيلو الخيار البلدي 300 ليرة والبطاطا المالحة بـ350 ليرة والبندورة 400 ليرة والفليفلة 300 ليرة سورية وورق العنب الدوالي 1000 ليرة للكيلو.