مسؤول طبي: وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد تتجاور الـ100 ألف أوائل حزيران المقبل

واشنطن-سانا

أعلن مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الدكتور روبرت ردفيلد أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد يتجاوز الـ100 ألف حالة بحلول الأول من حزيران المقبل.

ونقلت شبكة سي إن إن عن ردفيلد قوله أمس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه “وفق نماذج التنبؤ المختلفة التي تتبعها المراكز في الولايات المتحدة والبالغ عددها 12 نموذجا من المتوقع زيادة عدد الوفيات جراء الفيروس في الأسابيع المقبلة لتتجاوز الـ100 ألف بحلول الأول من حزيران”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع توقع نموذج لمعهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن 17 ألف وفاة بسبب الفيروس في الولايات المتحدة بحلول الرابع من شهر آب المقبل.

وحسب أحدث إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الامريكية بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا 87493 وفاة في حين بلغ عدد الإصابات مليونا و457 ألفا و593 حالة في وقت يتخوف فيه كثير من الأمريكيين من تحرك إدارة بلادهم لإنهاء إجراءات الحجر الصحي والدفع نحو عودة الاقتصاد بشكل مبكر ما يهدد بحدوث موجة جديدة من الفيروس أكثر خطورة.