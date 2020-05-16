بتكلفة 100 مليون ليرة.. استبدال خطوط الصرف الصحي بضاحية الباسل في القرداحة

اللاذقية-سانا

أنهى مجلس مدينة القرداحة بالتعاون مع فرع مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية (متاع 6) أعمال استبدال خط الصرف الصحي الرئيس في ضاحية الباسل بمدينة القرداحة ولمسافة 800 متر ضمن مشروع متكامل في الضاحية تبلغ تكلفة المرحلة الاولى منه نحو 100 مليون ليرة سورية.

رئيس مجلس المدينة المهندس علي القوزي ذكر لـ سانا أن المشروع يهدف إلى استبدال الخطوط القديمة في الضاحية المنفذة منذ 35 عاماً تقريباً بأقطار صغيرة تتراوح من (20 إلى 25) سنتيمتراً من الفونط بأخرى من مادة البولي ايتلين بقطر 40 سنتيمتراً مشيراً إلى أن المشروع يخفف الضغط عن ورشات المجلس نتيجة الأعطال المتكررة في الخطوط.

وبين القوزي أن المرحلة الأولى من المشروع بطول 2400 متر ويشمل الخط الرئيس في الضاحية مع تفريعات أصغر لتخديم المقاسم السكنية لافتاً إلى أن الأعمال بدأت بالقطاع الشمالي من الضاحية كونه الأكثر ازدحاماُ بالسكان.

ولفت القوزي إلى أن ورشات فرع متاع 6 ستنتقل لتنفيذ تفريعات تخديم المحاضر السكنية بقطر 30 سنتيمترا بعد إنجازها الخط الرئيس على المحور بطول 800 متر مع صب جور فنية وفق المواصفات المطلوبة.

بسام الابراهيم