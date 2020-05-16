سوق السقطية بحلب القديمة (صور)

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أصغر خاجي يؤكد استمرار التعاون الاستراتيجي بين إيران وسورية وروسيا في مكافحة الإرهاب
2020-05-16
كتاب تشيكي جديد يتحدث عن حياة الملكة زنوبيا
2020-05-16
فيرشينين وجيفري يبحثان في اتصال هاتفي تسوية الأزمة في سورية
2020-05-15
قوى سورية وفلسطينية في ذكرى النكبة: المقاومة مستمرة والأجيال القادمة ستحمل أمانة الآباء والأجداد
2020-05-15
الخارجية الروسية: الإرهابيون في الشرق الأوسط يستغلون أزمة كورونا لتكثيف أنشطتهم
2020-05-15
المؤتمر العام للأحزاب العربية: الجولان سوري وسيتحرر من الاحتلال
2020-05-14
الخارجية تصدر توضيحاً بخصوص إعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج
2020-05-14
محليات
في الذكرى الثانية والسبعين لاغتصاب فلسطين وليوم القدس العالمي… ندوة فكرية في مخيم جرمانا
2020-05-16
حملات للنظافة وترحيل الأنقاض في تجمعات النازحين بريف دمشق
2020-05-16
إخماد سبعة حرائق في طرطوس اقتصرت أضرارها على الماديات
2020-05-16
32 مليون ليرة قيمة التبرعات للحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة عبر حسابها المصرفي حتى الآن
2020-05-16
كهرباء حمص: تأهيل وتركيب 16 مركز تحويل خلال شهر لدعم استقرار التيار وتحسينه
2020-05-16
انخفاض حوادث السير خلال فترة تطبيق حظر التجوال جراء جائحة كورونا 37.7 % مقارنة مع العام الماضي
2020-05-16
عناصر الإطفاء يخمدون حريقين في مدينة درعا
2020-05-16
رياضة
ماهر الطرن تفوق في الكيك بوكسينغ بفترة قصيرة وطموحه الوصول إلى العالمية
2020-05-16
فوز الطليعة وتشرين والجيش على الساحل وجبلة والشرطة تحضيراً لاستئناف الدوري الممتاز بكرة القدم
2020-05-16
ديركي: مهارات ملفتة للاعبي سورية في بطولات اتحاد الشطرنج على الانترنت
2020-05-16
الاتحاد الدولي للتنس يمدد تعليق المنافسات حتى 31 تموز المقبل جراء كورونا
2020-05-16
الفيفا يختار العرض الفائز بتنظيم كأس العالم للسيدات في 25 حزيران
2020-05-15
كلوب بروج يتوج رسمياً بلقب الدوري البلجيكي
2020-05-15
هيلتون يمدد عقده مع مونبلييه حتى 2021
2020-05-15
اقتصاد
زراعة إدلب تتوقع إنتاج أكثر من 11 ألف طن من الكمون وحبة البركة في الأراضي المحررة من الإرهاب هذا الموسم
2020-05-16
حصاد 2300 هكتار من الأراضي المزروعة بالشعير في الحسكة
2020-05-16
أكثر من 200 طن تقديرات إنتاج السويداء من العدس خلال الموسم الحالي
2020-05-16
هيئة تطوير الغاب تتوقع إنتاج 1455 طناً من الحمص والعدس في الموسم الحالي
2020-05-16
السورية للتجارة في اللاذقية.. استجرار الخضار من الفلاحين وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة
2020-05-16
السورية للتجارة بحماة تستجر الثوم من الفلاحين لبيعه للمستهلك دون وسيط
2020-05-16
أكثر من 700 مليون ليرة زيادة مبيعات زيوت حماة خلال أربعة أشهر
2020-05-16
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