أصغر خاجي يؤكد استمرار التعاون الاستراتيجي بين إيران وسورية وروسيا في مكافحة الإرهاب

طهران-سانا

بحث كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي مع سفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود آخر التطورات في سورية والعلاقات بين البلدين.

وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن أصغر خاجي أكد خلال اللقاء استمرار دعم بلاده لسورية في حربها ضد الإرهاب واستمرار التعاون الاستراتيجي بين إيران وسورية وروسيا في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب المشؤومة.

وأشار أصغر خاجي إلى أهمية مواصلة التشاور والتعاون المشترك الجاري بين إيران وروسيا وتركيا في إطار مسار أستانا لحل الأزمة في سورية سياسياً.

كما ندد أصغر خاجي باستمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية الأمريكية الأحادية الجانب ضد الشعب السوري في ظل الظروف الصعبة للأزمة في سورية وانتشار مرض كورونا مؤكداً كذلك ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب السوري والسيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية في إطار القوانين الدولية والحرب ضد الإرهاب.

من جانبه أشار السفير محمود خلال اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور بينهما على المستوى الثنائي والإقليمي.

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