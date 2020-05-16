تسجيل أكثر من 1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران خلال 24 ساعة

عواصم-سانا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية كيانوش جهانبور عن تسجيل 1757 إصابة جديدة في البلاد بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي 118392 حالة.

وأوضح جهانبور في تصريح له اليوم أنه تم أيضاً تسجيل 35 وفاة جديدة في انخفاض ملحوظ في العدد اليومي للوفيات ليصل إجمالي العدد إلى 6937 لافتاً إلى تعافي 93147 شخصاً.

وفي إسبانيا أعلن اليوم عن تسجيل 539 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات جراء الفيروس 230698 في حين تم تسجيل 104 وفيات ليصل الإجمالي إلى 27563 حالة.

وفي بلجيكا تم اليوم تسجيل 345 إصابة بكورونا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 54989 إصابة بينما تم تسجيل 46 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 9005 حالات.

وفي أفغانستان أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 349 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6002 بينما تم تسجيل 15 وفاة جديدة ليرتفع العدد الكلي إلى 168 حالة.

وفي ماليزيا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 17 حالة إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 6872 إصابة بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 113 حالة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة في الفلبين اليوم تسجيل 11 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 817 حالة وتم تسجيل 214 إصابة جديدة ليبلغ عدد الإصابات 12305 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم عن تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عد الإصابات إلى 27356 حالة.

وفي اندونيسيا تم تسجيل 529 حالة إصابة جديدة ليصل عدد الحالات الإجمالي إلى 17025حالة اضافة الى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 1089حالة.

وفي سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 404 إصابات جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 5029 حالة بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ اجمالي حالات الوفاة 20 حالة.

كما أعلنت السلطات الصحية في البحرين اليوم أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 6655 بزيادة 72 حالة واجمالي الوفيات 12 حالة.

وفي قطر أعلن اليوم أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 30972 بزيادة 1547 حالة وإجمالي الوفيات 15 حالة.