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القبض على صاحب فرن يبيع الدقيق لغير الغاية المخصصة لها.. وضبط مستودع يحتوي 4520 كغ دقيقاً مهرباً

2020-05-16

ريف دمشق-سانا

ألقت شرطة منطقة يبرود بريف دمشق القبض على صاحب فرن يقوم ببيع مادة الدقيق التمويني لغير الغاية المخصصة لها وضبطت مستودعا يحتوي على كميات كبيرة من هذه المادة.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه بعد توافر معلومات لدى شرطة منطقة يبرود حول قيام أحد أفران مدينة يبرود ببيع مادة الدقيق التمويني لغير الغاية المخصصة لها لأحد الأشخاص للإتجار بها توجهت على الفور دورية من شرطة المنطقة إلى المكان وألقت القبض على صاحب الفرن المذكور وهو يقوم بتهريب مادة الدقيق التمويني وبيعها مقابل المنفعة المادية.

وبينت الوزارة أنه بدلالة صاحب الفرن قامت الدورية بضبط مستودع يحتوي على كمية 79 كيساً من مادة الدقيق التمويني مهربة من الفرن المذكور يقدر وزنها بنحو 4520 كيلوغراماً وعثرت فيه على مناخل خشبية مشيرة إلى أن المستودع يعود لأحد أصحاب أفران التنور في المدينة.

واشارت الوزارة إلى أنه تم إلقاء القبض على جميع المتورطين في هذه القضية كما تم حجز السيارة التي كانت تقوم بنقل مادة الدقيق التمويني وسلمت المواد المصادرة إلى مديرية حماية المستهلك بريف دمشق أصولاً وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

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