كهرباء حمص: تأهيل وتركيب 16 مركز تحويل خلال شهر لدعم استقرار التيار وتحسينه

حمص-سانا

أعلنت مديرية كهرباء حمص تأهيل وتركيب 16 مركز تحويل خلال الشهر الماضي لدعم استقرار الشبكة الكهربائية وتحسينها.

وأوضح المهندس مصلح الحسن مدير عام شركة كهرباء حمص في تصريح لـ سانا أن ورشات الكهرباء مستمرة في صيانة وإصلاح الشبكة ولم تتوقف رغم الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد حيث قامت الورشات خلال الشهر الماضي بتركيب 532 عدادا تلبية لطلبات المواطنين في مناطق أحياء المدينة ومناطق الريف.

وأشار الحسن إلى أنه تمت إعادة تأهيل عدد من مراكز التحويل وتركيب أخرى جديدة لتحسين واقع الكهرباء ودعم استقرار التيار في عدد من مناطق الريف بلغ عددها 10 مراكز تحويل باستطاعات مختلفة إضافة إلى تحسن عمل وزيادة استطاعة 6 مراكز تحويل أخرى في مناطق متعددة من المحافظة.