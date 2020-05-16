أكثر من 200 طن تقديرات إنتاج السويداء من العدس خلال الموسم الحالي

السويداء-سانا

قدرت مديرية زراعة السويداء إنتاج المحافظة من محصول العدس بـ 203 أطنان للموسم الحالي ضمن المساحات المزروعة البالغة 5160 دونما.

وذكر مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن واقع المحصول للموسم الحالي جيد نتيجة توافر الظروف المناسبة لنموه على أن تبدأ عمليات الحصاد التي تكون يدوية خلال الأيام القليلة القادمة مبينا أن زراعة العدس بالمحافظة بعلية وتعتمد على مياه الأمطار وتتركز في منطقة شهبا وأجزاء من منطقة السويداء الغربية.

ولفت المهندس حامد إلى أنه تم تحديد دعم من صندوق دعم الإنتاج الزراعي لكل دونم مزروع بالعدس بـ 1500 ليرة شريطة أن يملك أصحاب المساحات المزروعة وثائق التنظيم الزراعي الصادرة عن مديرية الزراعة.

وكانت محافظة السويداء أنتجت الموسم الماضي 165 طنا من العدس.