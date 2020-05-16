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اقتتال بين إرهابيي أردوغان في قريتي جولقان وفقيران في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي

2020-05-16

حلب-سانا

تجدد اقتتال المجموعات الإرهابية المرتبطة بنظام أردوغان فيما بينها ووقعت اشتباكات لفترات طويلة منذ الليلة الماضية بمحيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وقعت منذ مساء أمس واستمرت حتى صباح اليوم بين الإرهابيين المدعومين من قوات الاحتلال التركي فيما بينهم في قريتي جولقان وفقيران في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وأشارت المصادر إلى أن المجموعات المتقاتلة أخفت حصيلة الاشتباكات فيما بينها مبينة أن تصاعد الاقتتال بين الإرهابيين تسبب بتهجير العديد من الأهالي من منازلهم لبعض الوقت.

وقتل وأصيب عدد من الإرهابيين في العاشر من الشهر الجاري جراء اشتباكات بالأسلحة المختلفة بين المجموعات الإرهابية المرتبطة بنظام أردوغان في منطقة تل تمر الغربي بريف الحسكة الشمالي.

 

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