حماة.. خطة لمواجهة حرائق الغابات والأراضي الزراعية في فصل الصيف

حماة-سانا

أعدت مديرية الزراعة بحماة والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب خطة شاملة لمواجهة الحرائق المحتملة في الغابات والأراضي والحقول خلال فصل الصيف الجاري.

وأشار المهندس جورج جروج رئيس مراب الحراج في مديرية زراعة حماة في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أنه سيجري تعيين 200 عامل إطفاء موسميين ردفاء لنظرائهم الدائمين مع بداية موسم الحرائق خلال شهر أيار الجاري مع البدء بتنظيف الطرق الحراجية بواسطة الآليات المتوفرة لإزالة الأعشاب والقش مع إزالة الأعشاب التي تنمو بين الأشجار الواقعة في حرم الطرق الدولية وتشكيل فرق الإطفاء اللازمة لإخماد الحرائق في مختلف مناطق المحافظة مثل مصياف وسلميه وموقع الموعة الحراجي.

ولفت المهندس جروج إلى زيادة عدد صهاريج وسيارات الإطفاء لهذا الموسم قياسا مع المواسم الماضية لرفع الجاهزية في التعامل مع أي حريق مبينا أنه تم شق نحو 66 خط نار في معظم المواقع الحراجية الطبيعية والاصطناعية بطول إجمالي يزيد على 363 كيلومترا لتسهيل حركة آليات وعناصر الإطفاء خلال اخماد الحرائق وتغطية الحراج التي تقدر مساحتها في مجال زراعة حماة بنحو 39 ألف هكتار.

من جانبه بين مدير الموارد الطبيعية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس فايز المحمد بتصريح مماثل أنه تم وضع خطة مناسبة لتفادي وقوع الحرائق سواء في الغابات أو في الحقول الزراعية وخاصة بعد حصاد محصولي القمح والشعير مبيناً أنه تم تجهيز سيارات الإطفاء البالغ عددها 14 سيارة كما تم تشكيل عدة فرق لإطفاء الحرائق وتأمين مستلزمات إخمادها من معدات وأجهزة ومعاول ولباس عمال الحرائق.

ولفت المهندس المحمد إلى أنه تم مؤخراً التعاقد مع 300 عامل حرائق بعقود مؤقتة وهذا العدد لا يكفي لتنفيذ المهمة بالشكل الأمثل ولكن سيتم فرزهم بطريقة تضمن تحقيق كفاءة عالية بالعمل تعوض عن النقص في أعداد العاملين مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع وحدات المياه في منطقة الغاب لتغذية سيارات الإطفاء العاملة بالمياه اللازمة لإطفاء الحرائق.

ولفت المحمد إلى أن الهيئة تستعين بفرق الإطفاء في المحافظات المجاورة عند اندلاع حريق ضمن مساحات واسعة أو حدوث حرائق متعددة في توقيت واحد كما أنها بالمقابل تؤازر المحافظات الأخرى في عملية إخماد الحرائق داعياً الأهالي إلى التعاون مع عناصر الهيئة ومساعدتهم في إخماد الحرائق أو التبليغ عن أي حريق في مرحلته الأولى لإخماده قبل تطوره إلى مرحلة أكثر صعوبة.