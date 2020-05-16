الصين تطالب الولايات المتحدة بالكف عن (قمعها غير المنطقي) لشركة هواوي

بكين-سانا

طالبت الصين اليوم الولايات المتحدة بوضع حد للضغوط و “القمع غير المنطقي” لشركة هواوي للاتصالات والشركات الصينية الأخرى.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن “أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدمر الشبكات العالمية للإنتاج والتموين والتقييم” مؤءكدة ان الحكومة الصينية ستدافع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة والقانونية.

وجاء البيان بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية أمس سلسلة من الإجراءات للحد من قدرة مجموعة هواوي على تطوير أشباه النواقل في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأمريكية فيما تتواصل الضغوط التي تتعرض لها المجموعة الصينية من قبل واشنطن منذ مطلع العام الماضي بعد أن بدأ أعضاء الكونغرس الأمريكي تحركات لإصدار مذكرة رسمية تمنع الشركة من بيع هواتفها الذكية في الولايات المتحدة في أعقاب نشر تقرير لموقع عالم التقنية يفيد بأن الشركة الصينية تجاوزت شركة آبل في إنتاج الهواتف الذكية.