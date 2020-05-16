روحاني: إيران تجاوزت المرحلة الصعبة من تفشي وباء كورونا

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران تجاوزت المرحلة الصعبة من تفشي وباء كورونا لافتا في الوقت نفسه إلى أن “الخطر لا يزال قائما”.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا إن “ظروف إيران بمواجهة كورونا باتت أفضل من السابق رغم أن مرحلة انتشار الفيروس لم تنته بعد داعيا المسؤولين في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى توضيح هذه الحقيقة لجميع الإيرانيين.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية أمس 48 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6902 كما سجلت 2102 إصابة ليصل العدد الكلي إلى 116635.

إلى ذلك بين روحاني أنه سيتم الاحتفاء بيوم القدس العالمي في 218 مدينة إيرانية وستكون مراسمها في طهران رمزية عبر سيارات تحمل إعلاماً وترديد بعض الأناشيد.