الصين تسجل 6 حالات وافدة جديدة مصابة بكورونا

بكين-سانا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم أنها تلقت تقارير عن 6 حالات وافدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد أمس ما يرفع إجمالي الإصابات للوافدين إلى 1698.

ونقلت وكالة شينخوا عن اللجنة قولها إنه “تم الإبلاغ عن 5 حالات جديدة في بلدية شانغهاي وحالة واحدة جديدة في مقاطعة هاينان” مضيفة إن “هناك حالتين اثنتين مشتبه فيهما قادمتين من الخارج في بلدية شانغهاي”.

ووفق اللجنة.. من بين جميع الحالات الوافدة خرج ما مجموعه 1652 شخصا من المستشفيات بعد الشفاء فيما يتلقى 46 مريضا العلاج مع ثلاث حالات في حالة خطيرة.