الحرارة تتجاوز معدلاتها بـ 12 درجة وأجواء سديمية حارة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 8 إلى 12 درجة مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري مرفق بكتلة هوائية حارة وجافة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام وسديميا شديد الحرارة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية كما تكون الرطوبة الجوية منخفضة والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا يبقى الجو حاراً وصحواً بشكل عام وسديميا شديد الحرارة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 9 إلى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ..