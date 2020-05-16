ترامب يقيل المفتش العام للخارجية لإجرائه تحقيقاً حول بومبيو

واشنطن-سانا

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفتشاً عاماً بعد فتحه تحقيقا حول استغلال وزير الخارجية مايك بومبيو منصبه لأغراض شخصية في تحرك آثار انتقادات واسعة بحسب ما كشفته وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت شبكة “سي بي اس” الإخبارية عن مصادر لم تكشف هويتها قولها إن “ترامب وبنصيحة من بومبيو أقال المفتش في وزارة الخارجية الأمريكية ستيف لينيك من منصبه أمس” فيما أوضح مساعد أحد النواب في الكونغرس أن لينيك كان يحقق في شكاوى حول استغلال وزير الخارجية الأمريكية شخصا عينته السلطة السياسية ليقوم بمهام شخصية له ولزوجته.

ولاقت الخطوة الجديدة التي تضاف إلى سلسلة إقالات طويلة أجراها ترامب منذ تسلمه الرئاسة انتقادات واسعة في صفوف الحزب الديمقراطي حيث وصفتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في تغريدة على تويتر بأنها “تسريع لنهج الرئيس الأمريكي الخطير بالانتقام من موظفين حكوميين مكلفين بعمليات اشراف ورقابة نيابة عن الأمريكيين”.

أما النائب الديمقراطي إليوت إنجيل فاعتبر قرار ترامب “عملاً انتقامياً غير قانوني” مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي يحاول حماية بومبيو الذي يعتبر أكبر الداعمين من المساءلة.

ويشرف لينيك منذ عام 2013 على ميزانية الدبلوماسية الأمريكية البالغة سبعين مليار دولار.

وأقال ترامب الشهر الماضي مفتشين في هيئات رقابة أمريكية ففي الثالث من نيسان الماضي طرد المفتش العام للاستخبارات الامريكية الذي كان له دور أساسي في إجراء تحقيق مساءلة لترامب العام الماضي في اتهامات بإساءة استغلال السلطة بالضغط على أوكرانيا لتحقيق مصالح شخصية وبعد أيام قليلة فقط أقال غلين فين المفتش العام في وزارة الدفاع الامريكية “البنتاغون” الذي كان مسؤولا عن الإشراف على حزمة المساعدات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا بقيمة 2ر2 تريليون دولار.