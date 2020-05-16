وكالة فيتش تخفض تصنيف الآفاق الاقتصادية لفرنسا

باريس-سانا

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة الآفاق الاقتصادية لفرنسا من مستقرة إلى سلبية وأبدت تخوفها من تراجع المالية العامة والاقتصاد هذا العام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن فيتش قولها في بيان اليوم إن “خفض الآفاق يعكس التدهور الكبير المتوقع هذه السنة للمالية العامة والنشاط الاقتصادي في فرنسا بسبب وباء كورونا” مضيفة إن “تدهور إحداثيات المالية العامة سيجري في أجواء مستوى مديونية مرتفع أساساً وتقدم محدود في تعزيز الميزانية منذ الأزمة المالية في 2008 ونمو اقتصادي معتدل”.

وكانت تقديرات نشرها بنك فرنسا في الثامن من الشهر الجاري أشارت إلى أن البلاد بدأت تعاني من ركود اقتصادي مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي فيها بنحو ستة بالمئة في الربع الأول من العام الحالي على خلفية تفشي فيروس كورونا الذي تسبب بتوقف النشاط في جزء كبير من الاقتصاد الفرنسي.