الاتحاد الأوروبي يندد بأعمال التنقيب غير الشرعية للنظام التركي قبالة سواحل قبرص

بروكسل-سانا

ندد الاتحاد الأوروبي بمواصلة النظام التركي أعمال التنقيب غير الشرعية عن حقول الغاز التي يقوم بها قبالة المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات والدعوات لوقفها مؤكدا أن هذا النظام يتحمل مسؤولية “مفاقمة الخلافات”.

وجدد وزراء خارجية الدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صدر الليلة الماضية ونقلته وكالة فرانس برس دعوتهم النظام التركي إلى التخلي عن هذا النوع من التحركات واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية معربين عن الأسف لأن النظام لم يتجاوب مع النداءات العديدة للاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه التحركات.

ونوه الوزراء في بيانهم بجهود قبرص من أجل التفاوض حول هذه المسألة مؤكدين أن التصعيد الأخير في التحركات التركية يسير مع الأسف في الاتجاه الخاطئ.

وكان الاتحاد الأوروبي أقر في تموز الماضي سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق النظام التركي رداً على مواصلته أعمال التنقيب غير الشرعية التي يقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية.