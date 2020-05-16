الاتحاد الدولي للتنس يمدد تعليق المنافسات حتى 31 تموز المقبل جراء كورونا

لندن-سانا

أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين والاتحاد الدولي للعبة تمديد تعليق المنافسات حتى 31 تموز بسبب وباء كورونا المستجد.

ونقلت رويترز عن الاتحاد قوله: “تقرر تعليق أربع بطولات أخرى كانت مقررة في تموز” مضيفا أنه سيصدر في حزيران تحديثا للبطولات المقررة في النصف الثاني من تموز.

من جهته قال اتحاد المحترفات في بيان إنه سيتخذ قرارا بشأن بطولتي كارلسروهه وباليرمو اللتين كان من المقرر اقامتهما في 20 و28 تموز على الترتيب عندما يعلن عن الجدول المعدل في حزيران.

لكن قرار الاتحاد الدولي لن يؤثر على أي بطولة من الأربع الكبرى حيث أعلنت ويمبلدون بالفعل إلغاء نسخة العام الجاري وستقام أمريكا المفتوحة في 24 آب بينما ستنطلق فرنسا المفتوحة التي تم تأجيلها في 20 أيلول.

وكان اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات أعلنا في نيسان الماضي تعليق كل البطولات حتى 13 تموز المقبل.