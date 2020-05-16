البرازيل تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

برازيليا-سانا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن تسجيل 15305 إصابات جديدة بفيروس كورونا و824 وفاة ليتجاوز إجمالي الوفيات 14 ألفاً.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها إن عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد ارتفع من 13993 إلى 14817 حالة خلال اليوم الأخير.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات من 202 ألف و918 حالة الخميس إلى 218 ألفاً و223 حالة الجمعة.

من جهته أعرب الرئيس البرازيلي الأسبق لويس لولا دا سيلفا عن تخوفه من حدوث إبادة لشعب بلاده بسبب المعارضة الشديدة التي يبديها الرئيس الحالي جاير بولسونارو لإجراءات الحجر ضد الفيروس.

وكان وزير الصحة البرازيلي نيلسون تيتش قدم استقالته من منصبه أمس وسط تدهور حاد للأوضاع الصحية في بلاده على خلفية انتشار متسارع للفيروس.

وتعتبر حصيلة اليوم للإصابات الجديدة الأكبر منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد في 25 شباط الماضي.