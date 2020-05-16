أكشانار: أردوغان قضى على الديمقراطية ودمر الاقتصاد في تركيا

أنقرة-سانا

أكدت زعيمة “الحزب الجيد” التركي مارال أكشانار أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان قضى على الديمقراطية ودمر الاقتصاد في تركيا بعد سيطرته على جميع مؤسسات الدولة.

وقالت اكشانار في حديث تلفزيوني اليوم إنه “سيتم التخلص من أردوغان في أول انتخابات رئاسية بعد أن أثبتت كل الاستطلاعات أن الشعب التركي لن يصوت له بعد الآن”.

وأشارت أكشانار إلى “الأخطاء التي ارتكبها أردوغان على صعيد السياستين الداخلية والخارجية وبشكل خاص في سورية” مشيرة إلى أن أردوغان قضى على استقلالية القضاء ولاحق كل معارضيه من الصحفيين والمثقفين والسياسيين.

وأضافت أكشانار “إن الأسابيع القليلة الماضية اثبتت من جديد أن أردوغان عدو الشعب فقد فشل في التصدي لفيروس كورونا لأنه لم يستطع تقديم المساعدات المالية للملايين من المواطنين الذين فقدوا وظائفهم ويعيشون ظروفاً صعبة بسبب الأزمة المالية التي سببها هو وصهره وزير المالية والخزانة الذي أثبت أنه لا يفهم أي شيء في الاقتصاد”.

وتسببت السياسات العدوانية لنظام أردوغان والأوضاع السياسية والأمنية المتردية جراء ممارسات النظام القمعية بذريعة المحاولة الانقلابية في منتصف تموز 2016 بارتدادات اقتصادية على البلاد بينها تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض الإيرادات من النقد الأجنبي بشكل خفض ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد التركي.