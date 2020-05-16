أعضاء في المجموعة الليبرالية الأوروبية يطالبون برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة ضد سورية

مدريد-سانا

طالب أعضاء في المجموعة الليبرالية الأوروبية “رينيو يوروب” في عريضة موجهة الى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة ضد كل من سورية وكوبا وفنزويلا وإيران وليبيا وكوريا الديمقراطية لمواجهة وباء “كوفيد 19”.

وقالت العريضة التي تم التوقيع عليها من قبل النائب الإسباني خافيير نارت وعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي وهيلدي فاوتمانس منسقة العلاقات الخارجية في المجموعة الليبرالية الأوروبية.. إن “خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية يطالبون مراراً برفع نظام العقوبات الاقتصادية الذي يعوق بشكل خطير قدرة هذه الدول على الاستجابة لحالة الطوارئ فيها وأن هذه العقوبات تمنع وتعرقل عمل الشركات والمؤسسات المالية والجهات المانحة عندما يتعلق الأمر بتوفير الإمدادات الطبية والأغذية”.

كما طالب أعضاء المجموعة الأوروبية كإجراء انتقالي خلال هذه الأزمة الصحية أن يقوم الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين بوقف الإجراءات القسرية الاقتصادية المفروضة على الدول المذكورة وأن يمنح المجلس الأوروبي إلى بوريل كامل الصلاحيات لـ “استكشاف الحلول” التي تسمح بتخفيف فعال واقتصادي للإجراءات القسرية خلال فترة زمنية محددة.