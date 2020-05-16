الذهب يصل إلى مستوى لم يشهده منذ 2012

نيويورك-سانا

قفز الذهب اليوم بأكثر من واحد بالمئة إلى مستوى لم يشهده منذ عام 2012 بفعل تجدد التوترات التجارية وانتشار مخاوف بشأن تراجع اقتصادي عميق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن الذهب ربح في المعاملات الفورية 7ر0 بالمئة ليسجل 65ر1741 دولارا للأوقية.

وخلال الجلسة بلغ الذهب أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني 2012 عند 25ر1751 دولارا حيث زاد المعدن النفيس بأكثر من اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 9ر0 بالمئة ليصل إلى 30ر1756 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زاد البلاديوم 9ر1 بالمئة إلى 28ر1870 دولارا للأوقية لكنه يتجه صوب تسجيل انخفاض للأسبوع السابع على التوالي.

وارتفع البلاتين 2ر3 بالمئة إلى 24ر792 دولارا للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 13 آذار عند 796 دولارا.

وقفزت الفضة 3ر4 بالمئة إلى 55ر16 دولارا للأوقية ولامست في وقت سابق ذروة أكثر من شهرين عند 71ر16 دولارا.