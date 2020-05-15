وفاة طفلين وإصابة 230 آخرين بمتلازمة مرتبطة بكورونا في أوروبا

عواصم-سانا

أعلنت منظمة صحية إقليمية اليوم أن أعراض التهاب متلازمة مهددة للحياة ومرتبطة بمرض “كوفيد 19” أصابت 230 طفلا في أوروبا وأودت بحياة اثنين منهم حتى الآن هذا العام في حين حثت منظمة الصحة العالمية الأطباء في أنحاء العالم على التأهب لمواجهتها.

ونقلت رويترز عن تقرير للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومقره السويد أن طفلين توفيا بالمتلازمة أحدهما في بريطانيا والآخر في فرنسا.

وتشترك الحالة التي يطلق عليها اسم متلازمة الالتهاب متعددة الأنظمة لدى الأطفال في الأعراض مع ما يسمى “الصدمة السامة” ومرض “كاواساكي” ومنها الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد وأيضا مشاكل في القلب في الحالات الشديدة.

من جهتها دعت منظمة الصحة العالمية الأطباء في أنحاء العالم إلى التأهب لكنها حذرت من أن ارتباط المتلازمة “بكوفيد 19” لا يزال غير واضح.

وقالت المنظمة إن حالات المتلازمة زادت خلال الجائحة الحالية لكنها أوضحت أنها ظهرت أيضا على أطفال لم يصابوا بـ “كوفيد 19”.

وأغلب وفيات المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة لكن التقارير عن المتلازمة التي تصيب الأطفال أثارت مخاوف من احتمال أن يشكل الفيروس خطرا على الصغار بدرجة أكبر مما كان يعتقد في بادئ الأمر.