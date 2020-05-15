القبض على أحد مروجي المواد المخدرة في حماة وبحوزته 2ر1 كغ من الحشيش

حماة-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي بحماة القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته 2ر1 كغ من الحشيش.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في مكافحة ظاهرة التعاطي والاتجار بالمواد المخدرة ومن خلال المتابعة المستمرة تمكن عناصر الأمن الجنائي بحماة من إلقاء القبض على المروج وبحوزته كيلو ومئتا غرام من مادة الحشيش المخدر.

وأشارت الوزارة الى أنه عثر بحق الموقوف على عدة طلبات بجرائم الخطف والسلب وتشكيل عصابة أشرار وسرقة وإطلاق نار وتعاطي وترويج المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وسيتم تقديمه للقضاء المختص أصولاً.