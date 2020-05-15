عالم بريطاني: لقاح كوفيد 19 لن يكون باهظ الثمن

لندن-سانا

أعلن عالم بريطاني يشارك في قيادة جهود تطوير لقاح لمرض “كوفيد 19” أن اللقاح الذي ينتظره العالم بشدة إذا ثبت نجاحه سيتم تسعيره بحيث يمكن الحصول عليه على أوسع نطاق ممكن وسيجري تصنيعه على نطاق كبير لخفض التكلفة وزيادة المعروض.

ونقلت رويترز عن أدريان هيل مدير معهد جينر في جامعة أوكسفورد البريطانية والذي يتعاون مع شركة “أسترا زينيكا” لصناعة الأدوية لتطوير اللقاح قوله إن ضمان توزيع اللقاح على نطاق واسع وخفض التكلفة كان أمرا أساسيا للمشروع منذ البداية مضيفاً.. “لن يكون هذا اللقاح باهظ الثمن.. سيكون لقاحا يعطى في جرعة واحدة وسيتم تصنيعه لتوفيره عالميا”.

وبدأ فريق هيل تجارب مبكرة للقاح على البشر في نيسان الماضي ما يجعله واحدا من عدد قليل من الفرق البحثية التي وصلت إلى هذه المرحلة.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أكد في إحاطة له اليوم أن اللقاح والدواء لن ينهيا جائحة كورونا إذا لم يوزعا بشكل عادل على دول العالم.