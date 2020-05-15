تراجع الوفيات والإصابات اليومية بكورونا في إيطاليا

روما-سانا

أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أن الوفيات الناجمة عن وباء “كوفيد 19” في إيطاليا انخفضت إلى 242 وفاة اليوم مقابل 262 أمس.

ونقلت رويترز عن الوكالة قولها في بيان اليوم أن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة انخفض أيضاً إلى 789 حالة نزولاً من 992 أمس.

وبلغ إجمالي الوفيات منذ ظهور المرض الذي يتسبب به فيروس كورونا إلى 31610 حالات وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا بينما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 223885 إصابة وهو خامس أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.