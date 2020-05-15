الصحة: شفاء 7 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وتسجيل إصابتين جديدتين

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء 7 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 36 كما تم تسجيل إصابتين جديدتين ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 50.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن سبع حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا شفيت وأن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية حتى اليوم بلغت 50 إصابة شفيت منها 36 وتوفيت 3 حالات.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.