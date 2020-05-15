اليمن: العدوان السعودي شن 258 غارة جوية خلال أسبوع

صنعاء-سانا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم أن قوى العدوان السعودي نفذت أكثر من 10 عمليات هجومية بينما بلغت الغارات الجوية 258 غارة خلال الأسبوع الماضي.

وقال سريع في بيان مقتضب نقله موقع السومرية نيوز إن قوى العدوان تواصل تصعيدها في مختلف الجبهات حيث شنت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 10 عمليات هجومية توزعت على جبهات الجوف ومأرب والبيضاء والضالع وتعز وصعدة بينما بلغت الغارات 258 توزعت على محافظات صعدة وصنعاء وحجة والبيضاء ومأرب والجوف والضالع.

وأوضح سريع إن إجمالي غارات العدوان وعملياته العدائية من تاريخ 9 نيسان الماضي حتى اليوم بلغ أكثر من 1068 غارة جوية إضافة إلى أكثر من 86 عملية هجومية وتسلل.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ أكثر من خمس سنوات مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين وتدميراً كبيراً طال البنى التحتية.