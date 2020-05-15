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وزير الصحة البرازيلي يقدم استقالته وسط أزمة كورونا

2020-05-15

برازيليا-سانا

قدم وزير الصحة البرازيلي نيلسون تيتش اليوم استقالته من منصبه وسط تدهور حاد للأوضاع الصحية في بلاده على خلفية انتشار متسارع لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المكتب الإعلامي لـ تيتش قوله “إنه قدم طلبا رسميا للاستقالة وسيعقد في وقت لاحق اليوم مؤتمرا صحفيا لتوضيح قراره”.

وتأتي استقالة تيتش بعد مرور أقل من شهر على توليه مهام وزير الصحة البرازيلي في الوقت الذي تحولت فيه البلاد إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا في العالم.

وتعتبر البرازيل حاليا الدولة السادسة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ206507 وكذلك السادسة من حيث الوفيات بـ14131.

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