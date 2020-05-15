فيرشينين وجيفري يبحثان في اتصال هاتفي تسوية الأزمة في سورية

موسكو-سانا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع جيمس جيفري الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سورية في اتصال هاتفي اليوم القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة فيها.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها.. إن الجانبين ناقشا بالتفصيل الأوضاع في سورية وكذلك القضايا المتعلقة بمسألة التسوية السياسية للأزمة في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ويؤكد القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في كانون الأول عام 2015 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.