سيدة الأقمار المجموعة الشعرية الثانية للشاعر أحمد الحلاق

دمشق-سانا

سيدة الأقمار.. مجموعة شعرية احتوت نصوصاً تموجت بين النثر الموحي والشفاف والشعر من حيث الشكل وطغى عليها الهم الذاتي والوجداني والعاطفي.

المجموعة هي ثاني إصدارات الشاعر أحمد بشار الحلاق الذي أهدى أشعاره إلى الأنثى الأم وإلى المرأة في كل أصقاع العالم ليكون ناطقا رسميا باسمها حينا ومدافعا عنها حينا آخر وعاشقا متيما في أحيان.

ويحاول الحلاق في بعض النصوص التماهي مع ذاته العاشقة ضمن حالة صوفية وجدانية توحدت فيها ذات المحبوب مع عناصر الطبيعة كما في قصيدة (هناك) التي يقول فيها:

“هناك حيث النور يماهي نجوم ليلي..

وحروفي المضيئة شغفا المستمدة نورها..

من شعاع الحب الأبدي..

هناك حيث الحب لا يعرف حدود ولا مكان ولا زمان”.

وتضم المجموعة الصادرة عن دار عروة للطباعة أكثر من ثمانين نصا في 194 صفحة من القطع المتوسط ويذكر أن الشاعر الحلاق يعمل محاميا صدر له مجموعة شعرية تحت عنوان عندما يؤمن البنفسج.

بلال أحمد