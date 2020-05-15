تراجع قياسي لإنتاج قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي

واشنطن-سانا

عانى إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي من تراجع قياسي في نيسان الماضي بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في توقف سلاسل الإمداد وتقلص الطلب ما يدعم توقعات خبراء اقتصاد بأن الاقتصاد الأمريكي سينكمش في الربع الثاني بوتيرة لم تسجل منذ الكساد الكبير.

ونقلت رويترز عن مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” قوله اليوم “إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية هوى بنسبة 7ر13 بالمئة وهو أكبر انخفاض في تاريخ السلسلة”.

وجرى تعديل بيانات آذار لتظهر أن إنتاج المصانع نزل 5ر5 بالمئة بدلا من انخفاض 3ر6 بالمئة في التقديرات المعلنة في السابق.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 13 بالمئة في نيسان.

وتراجع الإنتاج الصناعي الكلي 2ر11 بالمئة في نيسان الماضي وهو أكبر تراجع في تاريخ السلسلة المستمرة منذ 101 سنة بعد انخفاض 5ر4 بالمئة في آذار.