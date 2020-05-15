أكثر من 275 مليون ليرة قيمة الرسوم المحصلة في عقارية حمص خلال ثلاثة أشهر

حمص-سانا

كشف مدير المصالح العقارية في حمص زوار دادوخ أن مجموع الرسوم العقارية المحصلة على اختلاف أنواعها خلال الربع الاول من العام الحالي بلغ 275 مليونا و235 ألف ليرة سورية.

وأوضح دادوخ في تصريح لـ سانا أن المبالغ المحصلة جاءت جراء توثيق العقود والبيانات العقارية والمساحية والمخططات والتكاليف الفنية وغيرها من المعاملات.

ولفت إلى أن عدد العقود الموثقة للفترة ذاتها بلغ 5697 كما تم تنفيذ 366 تكليفا فنيا بينما بلغ عدد القيود العقارية والتركات والمطابقات والسندات المنفذة 43413 والمخططات الإفرازية والبيانات المساحية 5388.

صبا خيربك