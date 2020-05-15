خروج محطة تحويل كهرباء حماة الثانية من الخدمة جراء حريق وبدء إصلاح التجهيزات المتضررة فيها

حماة-سانا

أدى ماس كهربائي في محطة تحويل كهرباء حماة الثانية الواقعة في تل قرطل على طريق عام حماة حمص إلى اندلاع حريق ضخم فيها ما تسبب بخروجها من الخدمة.

وذكر مدير وحدة العمليات التشغيلية في المنطقه الوسطى المهندس أحمد مكاوي لمراسل سانا أن عمليات إخماد الحريق من قبل عناصر فوج إطفاء حماة بمراحلها النهائية وأن الورشات الفنية في استنفار كامل لإصلاح الأضرار والأعطال الناجمة عن الحريق والتي من المتوقع أن تستغرق أعمالها بين 6 و 7 أيام نظرا لضخامة الحريق واتلافه العديد من التجهيزات.

وأوضح أنه خلال هذه الفترة ستتم الاستعانة بمحطات بديلة لتامين الكهرباء مع زياده فترة التقنين في المناطق التي كانت تغذيها وهي مدينة حماة وريفها الجنوبي ومنطقة سلمية.