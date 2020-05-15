وفيات وإصابات جديدة بكورونا في عدد من الدول

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 138 وفاة و 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 27459 والإصابات إلى 230183.

وفي إيران سجلت وزارة الصحة 48 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6902 كما سجلت 2102 إصابة ليصل العدد الكلي إلى 116635.

وسجلت إندونيسيا 490 إصابة و 33 وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 16496 والوفيات إلى 1076 كما أعلنت سنغافورة تسجيل 793 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 26891.

وفي أفغانستان سجلت السلطات الصحية 414 إصابة و 17 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 5653 فيما أعلنت وزارة الصحة الماليزية رصد 36 إصابة جديدة دون تسجيل وفيات ليصل العدد الكلي للإصابات إلى 6855 ولتبقى حصيلة الوفيات عند 112.

عربياً أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 284 إصابة جديدة ما يرفع الإجمالي إلى 4625 فيما سجلت لبنان 5 إصابات جديدة ليصل العدد الكلي إلى 891 أما المغرب فقد سجلت 16 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 6623.