258 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك و101 في ألمانيا

عواصم-سانا

ارتفع عدد الوفيات في المكسيك جراء كورونا إلى 4477 بعد تسجيل 258 حالة جديدة والإصابات إلى 42595 بعد الإعلان عن 2409 إصابات أخرى في أكبر زيادة يومية بعدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 101 وفاة و913 إصابة جديدة ما يرفع عدد الوفيات إلى 7824 والإصابات إلى 173152.

كولومبيا أعلنت وصول عدد الإصابات بالفيروس إلى 13610 بعد تسجيل 680 إصابة جديدة فيما تم تسجيل 16 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 525 حالة.

وفي الهند تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس عتبة الـ 80 ألفا ليصل إلى 81970 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2649 وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة.

وسجلت كوريا الجنوبية 27 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 11018 دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة امس ليبقى عدد الوفيات عند 260.

وزارة الصحة الفيتنامية أعلنت عن 24 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 312 دون الإبلاغ عن وفيات فيما سجلت تايلاند سبع إصابات جديدة وبقي عدد الوفيات 56 بلا تغيير.

قيرغيزستان سجلت 29 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1111 فيما أبلغت وزارة الصحة النيوزيلندية عن إصابة جديدة بالفيروس ليصل المجموع إلى 1148.

بدورها أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل أربع إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 82933 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

عربيا أعلنت وزارة الصحة السودانية عن 146 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة لترتفع الإصابات إلى 1964 والوفيات إلى 91.