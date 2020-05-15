سلوفينيا أول دولة أوروبية تعلن رسمياً انتهاء وباء كورونا

ليوبليانا-سانا

أعلنت حكومة سلوفينيا رسميا انتهاء وباء فيروس كورونا في البلاد لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك بعدما أكدت السلطات أقل من سبع إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقالت الحكومة في بيان أوردته رويترز: “الوافدون إلى سلوفينيا الآن من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي سبعة أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع نيسان”.

واشار البيان إلى أن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بالدخول إلى البلاد كما سيظل الحجر الصحي 14 يوما على الأقل قائما للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات مشددا على انه يتعين على المواطنين اتباع قواعد أساسية لمنع الانتشار المحتمل للعدوى.

وسجلت سلوفينيا التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة والمتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات.