إصابة خمسة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال جنوب جنين

القدس المحتلة-سانا

أصيب خمسة فلسطينيين واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي بلدة يعبد جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأغلقت مدخلها الرئيسي والطرق التي تربطها بقرى النزلة وطورة الغربية وطورة الشرقية وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت شابا واعتدت على عائلته ما أدى إلى إصابة خمسة من أفرادها بجروح.

وتحاصر قوات الاحتلال البلدة منذ ثلاثة أيام وتمنع الفلسطينيين من الدخول إليها والخروج منها وتنفذ اقتحامات متكررة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة العشرات بجروح وحالات اختناق واعتقال العشرات بينهم أطفال.