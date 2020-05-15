الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية حارة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو سديميا حارا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وتكون الرياح متقلبة شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا يستمر الجو سديميا حارا حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 10 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….