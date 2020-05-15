المالكي: الشعب الفلسطيني صامد ويواجه جرائم ومخططات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي التأكيد على أن مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لضم أراض فلسطينية إلى الكيان الغاصب هي محاولات بائسة لاستدامة النكبة والاحتلال على الأرض الفلسطينية.

وأشار المالكي في تصريح له بمناسبة ذكرى الـ 72 للنكبة التي تصادف يوم غد الجمعة 15 أيار أوردته وكالة وفا إلى أن ما شجع الاحتلال على مواصلة جرائمه طوال 72 عاما هو غياب المساءلة والارادة الدولية في عقابه مشددا على أن الشعب الفلسطيني الصامد وقيادته سيواجهون جرائم ومخططات الاحتلال التصفوية بكل السبل المتاحة في المؤسسات الدولية التي تعنى بالعدالة الجنائية بما ينهي حقبة الافلات من العقاب.

ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء آثار النكبة ودعم نضال الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه غير القابلة بالتصرف ولا سيما حق العودة استنادا للقرار 194 وحق تقرير المصير وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.