تسجيل نحو 84 ألف وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

نيويورك-سانا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة زاد بمقدار 1701 حالة ليصل الى 83947 وفاة.

ونقلت رويترز عن المراكز قولها في أحدث إحصاء لها اليوم أنه تم تسجيل 1398930 إصابة بفيروس كورونا في أمريكا بزيادة 20869 حالة عن الإحصاء السابق.

يشار إلى أن هذه الأرقام سجلت حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس ولا تعكس أرقام المراكز ما تسجله كل ولاية على حدة.

وتعتبر الولايات المتحدة التى سجلت فيها أول وفاة بالفيروس فى نهاية شباط الماضى الدولة الأكثر تضررا في العالم من جراء وباء “كوفيد 19” سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ أنها سجلت وحدها أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره وأكثر من ربع الوفيات المسجلة.