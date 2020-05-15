موسكو تنتقد عدم رد واشنطن على اقتراح لبناء حوار حول ليبيا

موسكو-سانا

انتقدت وزارة الخارجية الروسية عدم إصدار الولايات المتحدة أي رد على اقتراح موسكو بشأن بناء حوار بين خبراء روس وأمريكيين حول الوضع في ليبيا.

ونقلت وكالة نوفوستي للأنباء عن الوزارة قولها في تعليق نشرته على موقعها الإلكتروني بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجه إلى الجانب الأمريكي أثناء زيارة عمل قام بها إلى واشنطن في كانون الاول الماضي اقتراحا ببناء حوار بين خبراء البلدين حول “مجمل المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتسوية الأزمة الليبية”.

وأشارت الوزارة إلى أن موسكو “لم تسمع ردا واضحا” من الجانب الأمريكي حتى الآن.

وأعربت الوزارة عن أمل روسيا في أن الرد الأمريكي لم يأت على صورة الموجز الصحفي لكريستوفر روبنسون النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا والذي اتهم روسيا باستغلال “نزاعات إقليمية لصون مصالحها السياسية والاقتصادية الضيقة وتخريب عملية السلام في ليبيا”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الموجز الصحفي المذكور “يبعث على الحيرة” بالتحيز الواضح لاتهاماته بل و”بتهاونه مع الآداب الدبلوماسية الأساسية”.

وأعلنت روسيا مرارا معارضتها أي تدخل خارجي في ليبيا مؤكدة أنها تفعل ما بوسعها من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في هذا البلد.

وتعاني ليبيا منذ عدوان الناتو عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق بينما يتنازع على السلطات حالياً طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق والحكومة العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة

حفتر.