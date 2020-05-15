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السورية للتجارة في اللاذقية.. خلق المنافسة السعرية في السوق عبر كسر دور الوسيط

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السورية للتجارة تفتتح صالة الصليبة باللاذقية بعد تأهيلها

تصوير: وعد جورية

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