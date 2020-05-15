السورية للتجارة في اللاذقية.. خلق المنافسة السعرية في السوق عبر كسر دور الوسيط

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المؤتمر العام للأحزاب العربية: الجولان سوري وسيتحرر من الاحتلال
2020-05-14
الخارجية تصدر توضيحاً بخصوص إعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج
2020-05-14
مراد: سورية هي الرئة والقلب الذي ينعش لبنان
2020-05-14
حزب مصر القومي يدين الحصار الاقتصادي على سورية ويطالب برفعه
2020-05-14
هاشم يدعو إلى التنسيق بين لبنان وسورية خدمة للمصالح المشتركة
2020-05-13
روسيا والصين تقاطعان اجتماعاً مغلقاً لمجلس الأمن حول سورية.. وموسكو تطالب بأن تكون المناقشات علنية وشفافة
2020-05-13
السلطات البحرية البنمية تدرج الشهادات البحرية السورية ضمن اللائحة التي تعترف بها
2020-05-12
محليات
للجمعة الثانية على التوالي.. وزارة الأوقاف تفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة
2020-05-14
القبض على خمسة أشخاص امتهنوا تزوير الوثائق الحكومية والشخصية في ريف دمشق
2020-05-14
محافظة دمشق تقوم برش المبيدات الحشرية مساء اليوم في عدد من الأحياء
2020-05-14
التعليم العالي تعلن التقويم الجامعي لمرحلة الدراسات العليا والتأهيل والتخصص والمعاهد التقانية
2020-05-14
لجان مجلس الشعب تناقش قضايا تتصل بعمل وزارات السياحة والتنمية الإدارية والموارد المائية والأشغال العامة والإسكان
2020-05-14
افتتاح عدة مراكز خدمية في خان شيخون بريف إدلب المحررة من الإرهاب
2020-05-14
الخارجية تصدر توضيحاً بخصوص إعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج
2020-05-14
رياضة
الحكومة البريطانية تمنح كرة القدم الضوء الأخضر لاستئناف اللعب في حزيران
2020-05-14
الدوري الألماني يرفع عدد التبديلات في المباراة الواحدة
2020-05-14
إلغاء سباق بريطانيا للدراجات ولا تغيير بالمسار في 2021
2020-05-14
رابطة الدوري الإيطالي تعلن استئنافه منتصف حزيران القادم
2020-05-13
إصابة 3 من لاعبي فيورنتينا الإيطالي بفيروس كورونا
2020-05-13
استعداداً لاستئناف الدوري الممتاز لكرة القدم… الوثبة يتعادل مع الجيش بهدف لمثله
2020-05-13
لاعب ريال مدريد رودريغيز يقترب من التعاقد مع أتلتيكو مدريد
2020-05-13
اقتصاد
مؤسسة وثيقة وطن وبنك سورية الدولي الإسلامي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إنجاح مشاريعهما المعرفية
2020-05-14
انخفاض أسعار الذهب
2020-05-14
فروع المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة جاهزة لصرف قيم الأقماح
2020-05-14
حمدان: المرسوم التشريعي رقم 10 يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الدولة بدعم الصناعة الوطنية
2020-05-13
الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي قد ينكمش 2ر3 بالمئة خلال هذا العام
2020-05-13
أكثر من 4ر1 مليار ليرة أرباح كابلات دمشق خلال أربعة أشهر
2020-05-13
محروقات تعلن عن الأوراق المطلوبة لإعادة تفعيل بطاقة البنزين لشريحة المدعوم
2020-05-13
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السورية للتجارة في اللاذقية.. خلق المنافسة السعرية في السوق عبر كسر دور الوسيط
2020-05-15
السورية للتجارة في اللاذقية
2020-05-15
manhal
سابق
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تصوير: وعد جورية
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