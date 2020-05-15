نحو 300 ألف وفاة جراء فيروس كورونا في العالم

باريس-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد على الأقل بحياة 299 ألفا و638 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي حسب حصيلة جديدة استناداً إلى مصادر رسمية.

وذكرت فرانس برس في الحصيلة التي أعدتها أنه سجلت رسمياً أكثر من أربعة ملايين و395 ألفاً و790 إصابة في 196 بلداً ومنطقة، مشيرة إلى أنه من بين هذه الحالات بات مليون و501900 شخص في عداد المتعافين.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة إجمالية للوفيات بلغت 84985 وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 33614 وفاة تليها إيطاليا مع 31368 وفاة ثم فرنسا مع 27425 وفاة ثم إسبانيا مع 27321 وفاة.