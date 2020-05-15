للجمعة الثانية على التوالي.. وزارة الأوقاف تفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة

دمشق-سانا

اطلع وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد اليوم على إجراءات السلامة والتحضيرات المتخذة في المساجد استعداداً لفتح أبوابها لصلاة الجمعة يوم غد للمرة الثانية والتأكد من التزامها بالضوابط الصحية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا.

وأكد الوزير السيد خلال جولة شملت عدداً من المساجد التقى فيها مجموعة من رؤساء اللجان الإدارية في المساجد والمشرفين على تطبيق الإرشادات الصحية الخاصة بصلاة الجمعة ضرورة التشدد في تطبيق الضوابط الصحية وإجراءات السلامة العامة يوم غد حفاظاً على سلامة المواطنين.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في بيان في الـ 4 من الشهر الجاري أنه سيتم افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتباراً من يوم الجمعة الواقع في الـ 15 من رمضان 1441 للهجرة الموافق لـ 8 أيار 2020 مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً.

وحسب البيان ستؤدي شعائر صلاة الجمعة وفق ضوابط صحية محددة تلزم المصلين بارتداء الكمامات والتباعد بينهم مسافة كافية والتعقيم عند باب المسجد إضافة إلى إغلاق المواضئ ومصليات النساء وعدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أي أعراض شبيهة بأعراض كورونا وتعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها وألا تتجاوز الخطبة مدة عشر دقائق.

وكان المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية بشكل مؤقت اعتباراً من 15 من آذار الماضي حرصا على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد.

عماد الدغلي