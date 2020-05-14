الحكومة البريطانية تمنح كرة القدم الضوء الأخضر لاستئناف اللعب في حزيران

لندن-سانا

منحت الحكومة البريطانية كرة القدم الضوء الأخضر لاستئناف اللعب في حزيران.

ونقلت رويترز عن أوليفر دودن وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني إن الحكومة “تفتح الباب لعودة كرة القدم في حزيران” مضيفا إنه عقد اجتماعاً إيجابياً مع مسؤولي كرة القدم ومن بينهم الدوري الممتاز ورابطة أندية كرة القدم في إنكلترا والاتحاد الإنكليزي للعبة لتسريع وتيرة خطط عودة النشاط.

ورغم أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لاستئناف النشاط، قال دودن إن الأمر متروك لمسؤولي كرة القدم للانتهاء من تفاصيل العودة بينما تقدم الحكومة المشورة.