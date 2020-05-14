ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا بإيطاليا

عواصم-سانا

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن مرض “كوفيد 19” الذي يسببه فيروس كورونا إلى 262 حالة اليوم مقابل 195 أمس في حين ارتفعت الإصابات الجديدة إلى 992 من 888 أمس.

ونقلت رويترز عن وكالة الحماية المدنية في إيطاليا قولها إن إجمالي الوفيات منذ ظهور تفشي الفيروس في إيطاليا يوم 21 شباط ارتفع إلى 31368 في ثالث أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 223096 ليكون بذلك خامس أعلى معدل بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

وتراجع عدد الأشخاص المسجلين كحاملي المرض إلى 76440 من 78457 في اليوم السابق.

يشار إلى أن عدد وفيات اليوم هو أكبر عدد تسجله إيطاليا في يوم واحد منذ السابع من أيار الجاري وفي تركيا تجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس المستجد أربعة آلاف حالة.

وقال وزير صحة النظام التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على تويتر اليوم إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا بلغ 4007 بعد أن لاقى 55 شخصا حتفهم في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وكانت حصيلة عدد الاصابات بالفيروس بلغت أمس 141475 والوفيات 3894 وفق السلطات الصحية لدى النظام التركي.